La prima novità in casa Fiorentina

La missione di Iachini è quella di guadagnare punti in classifica e anche punti personali per convincere Commisso. La Fiorentina sta lavorando intensamente sul cambio di modulo per inviare un chiaro messaggio al presidente e ai suoi collaboratori, che avranno voci in capitolo per decidere il futuro dell’allenatore. Molte esercitazioni tattiche hanno avuto come punto di riferimento il modulo con il trequartista dietro a due punte e questa, come riporta La Nazione, è la prima novità. La seconda è la difesa a 4. La terza è che nell’idea di Iachini il modulo potrebbe evolversi durante la partita in un 4-3-3 in base ai protagonisti. L’esperimento di rottura diverso al passato è proprio quello del trequartista, una funzione che in allenamento è stata affidata principalmente a Ribery.

