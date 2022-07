La prima offerta dell’Espanyol per Dragowski non soddisfa la Fiorentina: le cifre

Come annunciato dal direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè nel corso della conferenza stampa odierna, la società viola sta lavorando assieme all’entourage di Bartlomiej Dragowski per trovare una soluzione che vada bene a tutte le parti in causa.

Tra le squadre che sono maggiormente in pressing nei confronti dell’estremo difensore polacco, c’è l’Espanyol. Secondo quanto riportato da Il Tirreno, c’è però ancora distanza tra l’offerta presentata dal club spagnolo (quattro milioni di euro) e la richiesta della Fiorentina, pari a sette milioni. Ballano dunque tre milioni di euro tra le due società per trovare l’intesa per Dragowski, il cui contratto con il club viola scadrà nel 2023.