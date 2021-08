La prima opzione della Fiorentina è Sena, ma è una pista complicata. A Barone piace Skhiri

La Fiorentina è alla ricerca di un altro giocatore capace di dare ordine e geometrie in mezzo al campo.

In questo momento, l’alternativa a Pulgar sarebbe il giovanissimo Bianco che, secondo il club viola ha grandi potenzialità, ma non è ancora pronto a calarsi in un ruolo così delicato.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la prima scelta è una vecchia conoscenza di Italiano e cioè il centrocampista dello Spezia, Leo Sena, brasiliano, classe ’95. Il calcio di Italiano, lui lo conosce a occhi chiusi. Il problema è convincere il club ligure a cedere un loro giocatore al tecnico che poco più di un mese fa ha rotto clamorosamente un contratto biennale. Inoltre lo Spezia vorrebbe in prestito il giovane Maleh. Sena, è dunque un’opzione per il momento in sospeso.

Nello stesso ruolo, la società viola sta seguendo anche con grande attenzione il regista Skhiri del Colonia, costo del cartellino 15 milioni di euro. Un regista che, si legge ancora sulla ‘rosea’ piace a Barone.