La prima, reale, vittoria di Commisso: il popolo viola è suo, ora serve la conquista più grande FOTO

Il popolo viola si è schierato, sì perché parlare di Firenze sarebbe scorretto nei confronti dei molti che anche da fuori dei tanto “importanti” confini comunali si sono esposti a favore di Rocco Commisso. Il riferimento è naturalmente alla vicenda stadio: i teatrini tra politica, Soprintendenza, interessi trasversali manifestati tramite ostacoli e ricorsi al Tar, hanno stancato veramente tutti. Nella notte il tifo viola si è fatto sentire con una sorta di manifestazione virtuale, il massimo di ciò che si possa fare in questo momento storico (se non si ha un gilet arancione addosso): tanti gli striscioni esponenti un messaggio molto breve e chiaro: “Noi stiamo con Rocco”.

E con la miglior soluzione che il patron adotterà per far crescere la Fiorentina, il vero e comune obiettivo di tutta la popolazione gigliata. E se per avere uno stadio bisognerà andare a Campi, il tifo (quasi) tutto lo farà con piacere, a dispetto dei confini e della storicità del “Franchi”. La battaglia del cuore insomma, Commisso l’ha stravinta. Ora manca la più dura, quella politica: se il presidente viola farà centro anche lì le prospettive si farebbero molto interessanti. Nel frattempo dal mondo viola gli è arrivata una bella dose di carburante.