La prima scelta in cabina di regia ha un nome ben preciso. E l’alternativa è di lusso…

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina in cabina di regia ha messo in cima alle preferenze Torreira dell’Arsenal. Come nel caso di Milik i viola sperano di non dover duellare con club partecipanti alle Coppe, che potrebbero mettere sul piatto anche più soldi. La dirigenza non ha fretta e sa che nelle prossime settimane si apriranno degli scenari, intanto l'”alternativa” all’ex Sampdoria è Paredes del PSG: la Fiorentina lo sta monitorando.

