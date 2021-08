La prima volta della Fiorentina su TIMvision? Tanti problemi

Contro l’Espanyol è stata la prima volta che la Fiorentina è stata trasmessa in esclusiva su TIMvision. La piattaforma streaming a pagamento sta puntando molto su calcio e grazie alla collaborazione con Dazn e Infinity farà vedere la Serie A e la Champions League agli italiani nella stagione che sta per iniziare.

Però questo ‘rodaggio’ estivo è stato poco confortante, una trasmissione con tanti problemi, a cominciare da una mancanza di comunicazione su come fare per poter seguire l’evento.

Il collegamento con il Franchi è cominciato circa venti minuti prima del fischio di inizio, con i rumori di fondo ben in evidenza, ma senza traccia di commento, presentazione e quant’altro. “Sarà stata una precisa scelta” è venuto subito da pensare. Ma quando Irrati ha dato via al match si è capito che c’era qualcosa che non andava.

Abbiamo dovuto attendere praticamente il 22′ per sentire la voce del telecronista (che nella circostanza era affiancato dall’allenatore Gigi Cagni come commentatore tecnico) raccontare per altro una pericolosa azione della Fiorentina.

Ma i problemi non sono certo finiti qui. E nel secondo tempo c’è stato un blocco delle immagini, seguito da uno schermo totalmente nero, che è durato un minuto abbondante. Almeno i rigori, momento cruciale del match, si sono potuti vedere regolarmente. Tutto è migliorabile, ci mancherebbe altro, ma nella circostanza c’è molto su cui lavorare.