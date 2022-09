La prima volta di Barak in viola, le tantissime occasioni sprecate, il pareggio shock degli ospiti: i momenti salienti di un triste Fiorentina-RFS

Ieri la Fiorentina ha debuttato in Conference League, ma le speranze e le aspettative sono state tradite da una partita poco felice. La prima uscita europea dal 2017 si avvicina molto al disastro: la squadra viola ottiene solo un pareggio contro il modesto RFS di Riga, che si dimostra comunque capace di portare a casa un punto preziosissimo.

La partita è totalmente a senso unico: si gioca solo nell’area di rigore degli ospiti. Tuttavia, la Fiorentina non è così tanto pericolosa come ci si potesse aspettare. La sblocca Barak, soltanto al minuto 56, siglando il suo primo gol in maglia viola. Doccia gelata a un quarto d’ora dalla fine, con il pareggio di Ilic. Nel mezzo, una marea di occasioni da gol buttate via per i ragazzi di Italiano… e una gigantesca opportunità anche per i lettoni.

Di seguito, il video degli highlights di Fiorentina-RFS, pubblicato da Sky Sport: