La prima volta in Nazionale maggiore: il giovane Krastev convocato dalla Bulgaria

Buonissime notizie per il talento della Fiorentina Dimo Krastev, vicecapitano della Primavera. Il commissario tecnico della Nazionale bulgara, Kerstaich, ha diramato la lista dei convocati per i prossimi impegni, due amichevoli (il 16 novembre a Cipro e il 20 novembre in casa contro il Lussemburgo).

Nella lista, per la prima volta, rientra proprio il classe 2003 della Fiorentina, spesso aggregato anche in prima squadra. Era già stato più volte protagonista a livello giovanile con la Bulgaria, ma non aveva mai conseguito il traguardo della Nazionale maggiore.

Di seguito, la lista completa dei convocati: