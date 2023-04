La Primavera a caccia dell’impresa: la Fiorentina non fa mancare il suo supporto. Presenze speciali stasera all’Arechi

Stasera, la Fiorentina Primavera si gioca un traguardo estremamente importante: c’è la possibilità storica di vincere la quinta Coppa Italia consecutiva, nonché quella che sarebbe l’ottava della storia gigliata. Un’occasione incredibile per i ragazzi di Alberto Aquilani, che già a Monza nello scorso gennaio, nella vittoria in Supercoppa contro l’Inter, hanno ricevuto il supporto di Rocco Commisso. Stavolta il presidente viola non ci sarà, ma non mancheranno i presenti d’eccezione.

Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, seguire la Fiorentina Primavera all’Arechi, stasera, ci sono il dg Joe Barone e il ds Daniele Pradè, insieme anche ad Alessandro Ferrari e a Nicolas Burdisso.