La Primavera di Aquilani riparte da Udine: segui la diretta testuale su FiorentinaNews.com

Alle 16:30 al “Germano Mian” di Cormons (Gorizia) va in scena la prima sfida del Campionato Primavera per la Fiorentina di Alberto Aquilani. Ad attenderla c’è l’Udinese di Jani Sturm, formazione che torna nel massimo campionato giovanile dopo tre anni. I Viola di Aquilani apriranno la nuova stagione con l’obiettivo dei playoff, mancato solo all’ultima giornata nello scorso campionato.

Come di consueto, FiorentinaNews.com vi offre la possibilità di non perdervi neanche un’azione di gioco saliente con la classica diretta testuale. Per seguire la diretta testuale aggiornate costantemente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccando il tasto F5 se state utilizzando un computer.