La Primavera di Aquilani si prepara con un torneo amichevole in vista dell’inizio della stagione: c’è la Roma tra le avversarie della Fiorentina

La Primavera di Alberto Aquilani si sta preparando per l’esordio in campionato e lo farà partecipando alla prima edizione del Memorial Lanari-Bellezza. Il torneo amichevole è programmato da martedì 9 a sabato 13 agosto a Osimo, nell’anconetano. Secondo quanto riportato da Cantera Viola, la Fiorentina è stata inserita nel girone B insieme a Roma e Ancona. I Viola scenderanno in campo martedì contro i padroni di casa (alle 18.30 allo stadio ‘Passatempo’) e poi giovedì contro i giallorossi (stesso orario stesso luogo).

La finale, prevista allo stadio ‘Diana’ il 13 agosto alle 17, vedrà la sfida tra la prima classificata del girone B contro la vincente del girone A, di cui fanno parte Inter, Sassuolo e Recanatese.