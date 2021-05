La probabile formazione del Cagliari: Semplici a specchio contro Iachini. I due ex Duncan e Simeone alla ricerca di spazio

Dopo la vittoria contro il Benevento, con allegate polemiche dettate dall’episodio del rigore non concesso alle streghe, il Cagliari stasera alle 18.30 ospita la Fiorentina. Semplici dovrebbe disegnare il classico 3-5-2 speculare a quello di Iachini. Noie muscolari per Lykogiannis, sulle fasce agiranno Nandez e Zappa. Cercano spazio negli undici i due ex viola Duncan e Simeone, ma entrambi potrebbero partire dalla panchina.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Nandez, Marin, Deiola, Nainggolan, Zappa; Joao Pedro, Pavoletti.