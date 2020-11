La probabile formazione del Benevento: Inzaghi deve correre ai ripari per l’assenza di Dabo e non solo

Per la gara al ‘Franchi’ contro la Fiorentina il tecnico del Benevento Pippo Inzaghi deve fare i conti con l’assenza di Caprari in attacco e l’indisponibilità per positività al Covid-19 del centrocampista Dabo in prestito dai viola. Tra i pali ci sarà Montipò, mentre la difesa a quattro sarà costituita da Letizia, Caldirola, Glik e Barba. A centrocampo agiranno Hetemaj, Schiattarella e Ionita, mentre in attacco Sau e Roberto Insigne supporteranno l’unica punta Moncini, con Lapadula che andrà inizialmente in panchina dopo gli impegni dei giorni scorsi con la Nazionale Peruviana.

Probabile formazione Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Caldirola, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Sau, Insigne; Moncini.