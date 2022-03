La probabile formazione del Bologna: Mihajlovic recupera Medel, De Silvestri e Arnautovic e li fa giocare tutti. Titolari Barrow e Orsolini

Cinque punti nelle ultime tre partite per il Bologna, che in casa della Fiorentina cerca una vittoria esterna che in campionato manca ormai dal 22 dicembre. Per farlo Mihajlovic schiera un 4-3-3 con in porta Skorupski e davanti a lui una difesa composta da Soumaoro, Medel e Binks.

A centrocampo De Silvestri dovrebbe guadagnarsi un posto sulla destra, mentre Schouten e Soriano presidieranno le vie centrali con il secondo in ballottaggio con Svanberg. A sinistra il marcatore dell’andata Hickey, mentre Barrow formerà il tridente offensivo insieme a Orsolini e Arnautovic.

La probabile formazione del Bologna: Skorupski; Soumaoro, Medel, Binks; De Silvestri, Schouten, Soriano, Hickey; Orsolini, Arnautovic, Barrow. All. Sinisa Mihajlovic