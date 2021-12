La probabile formazione del Bologna: senza Arnautovic, Mihajlovic è costretto a modificare l’attacco. Pochi dubbi per l’ex allenatore viola

Non sembra avere particolari dubbi l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic su chi mandare in campo dal primo minuto per la sfida di domani contro la Fiorentina. Orfano del suo bomber Arnautovic, l’ex allenatore viola sarà costretto a cambiare assetto offensivo, senza però modificare il resto del suo Bologna. Tra i pali ci sarà Skorupski. Difesa a tre composta da Soumaoro, Medel e Theate. Sugli esterni di centrocampo l’ex viola De Silvestri e il giovane Hickey mentre al centro la coppia Dominguez-Svanberg. Davanti Spazio per Soriano e Sansone, che agirano alle spalle dell’unica punta Barrow.

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Sansone.