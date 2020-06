La probabile formazione del Brescia: Bisoli out ma Tonali ce la fa. Davanti Torregrossa fa coppia con Donnarumma

Il Brescia ha praticamente già un piede in Serie B, ma l’intenzione del tecnico Diego Lopez è quella di giocarsi le proprie carte fino alla fine. A partire dalla gara contro la Fiorentina, per la quale proporrà un 4-3-1-2. In porta Joronen, davanti a lui il quartetto difensivo formato da Sabelli, Papetti, Mateju, e Semprini. A centrocampo assente sicuro Bisoli mentre Tonali ce la fa. Insieme a lui Dessena e Bjarnason, con Zmrhal che agirà da trquartista. In attacco la coppia sarà quella formata da Torregrossa e Donnarumma, con Balotelli definitivamente out dopo le note vicende degli ultimi tempi.

Probabile formazione Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Tonali, Dessena, Bjarnason; Zmrhal; Torregrossa, Donnarumma.