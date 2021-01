La probabile formazione del Cagliari: Simeone titolare per la gara da ex, c’è anche Sottil dal primo minuto

L’allenatore del Cagliari Eusebio Di Francesco sembra avere le idee chiare riguardo a quale undici schierare sul campo della Fiorentina. Tra i pali ci sarà Cragno, mentre al centro della difesa torna disponibile Godin per far coppia con Walukiewicz; ai loro lati agiranno Lykogiannis e Pisacane, con quest’ultimo che sembra in vantaggio su Zappa per una maglia da titolare. A centrocampo probabilmente verrà schierato il duo formato da Caligara e Marin, mentre sulla trequarti Nainggolan, Joao Pedro e l’esterno viola in prestito ai rossoblù Sottil si muoveranno in supporto dell’unica punta Simeone, il grande ex di questa partita.

Probabile formazione Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Pisacane, Godin, Walukiewicz, Lykogiannis; Caligara, Marin; Nainggolan, Joao Pedro, Sottil; Simeone.