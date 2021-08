La probabile formazione del Cosenza: Zaffaroni si affida ai giovani. In attacco il tandem Sueva-Arioli

Fresco di ripescaggio in Serie B, il Cosenza si presenta alla sfida contro la Fiorentina valida per la Coppa Italia con ben poche aspettative. Il tecnico dei calabresi, Marco Zaffaroni, schiererà la sua squadra con il 3-5-2. In porta dovrebbe giocare Matosevic, visto che il neoacquisto Saracco è arrivato nelle ultime ore e difficilmente potrà giocare dal 1’.

In difesa spazio a Venturi, Minelli e Tiritiello, mentre gli esterni di centrocampo saranno La Vardera a destra e Panico a sinistra. In mediana Maresca stazionerà davanti alla difesa, mentre le due mezzali saranno Corsi e Florenzi. In attacco Zaffaroni si affiderà a Sueva e Arioli.

COSENZA (3-5-2): Matosevic; Venturi, Minelli, Tiritiello; La Vardera, Corsi, Maresca, Florenzi, Panico; Sueva, Arioli.