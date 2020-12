La probabile formazione del Genoa: Maran si gioca la panchina con il tandem Shomudorov-Scamacca

Reduce dalla sconfitta interna contro il Parma, Rolando Maran si gioca la panchina del Genoa contro la Fiorentina. Il tecnico del Grifone è intenzionato a confermare il modulo schierato lunedì scorso.

Tra i pali, a causa dell’assenza di Perin per infortunio e delle precarie condizioni di Marchetti, dovrebbe essere confermato Paleari. Spazio a Goldaniga, Bani e Zapata nella consueta difesa a tre, mentre gli esterni di centrocampo saranno Ghiglione da una parte e Pellegrini dall’altra. A centrocampo fiducia all’ex Fiorentina Badelj davanti alla difesa: ai suoi lati Lerager e Sturaro. In attacco Maran dovrebbe confermare la coppia Shomodurov-Scamacca, una delle poche note liete del Genoa di questa stagione. L’uzbeko, pagato 7,5 milioni di euro, ha segnato il suo primo gol contro il Parma, mentre l’attaccante romano è a quota sei in otto uscite tra campionato e Coppa Italia. Solo panchina, dunque, per Pandev.

GENOA (3-5-2): Paleari; Goldaniga, Bani, Zapata; Ghiglione, Lerager, Badelj, Sturaro, Pellegrini; Shomudorov-Scamacca.