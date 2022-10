La probabile formazione del Lecce: attenzione ai due esterni di Baroni, continuità per Umtiti e recupero per Pezzella

Tra le fila del Lecce di Marco Baroni svettano su tutti due recuperi, che sono quelli di Pezzella e Askildsen: entrambi potrebbero essere in campo dal primo minuto stasera al ‘Via del Mare’. Per il resto, i pericoli maggiori per la Fiorentina arriveranno dai due esterni offensivi: Banda e Strefezza, veloci e tecnici, davanti a loro Ceesay. Questo il probabile undici del Lecce:

Falcone, Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella, Gonzalez, Blin, Askildsen, Strefezza, Ceesay, Banda.