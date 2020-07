Non ci sarà Andrea La Mantia, che all’andata aveva deciso Fiorentina-Lecce: da gennaio infatti l’attaccante gioca in Serie B all’Empoli. In compenso davanti toccherà a Babacar, con due fantasisti dietro come Mancosu e l’ex Saponara. Questa la probabile formazione dei salentini:

Gabriel, Rispoli, Paz, Lucioni, Donati, Petriccione, Tachtsidis, Barak, Mancosu, Saponara, Babacar.