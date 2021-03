Il Milan dell’ex tecnico viola Stefano Pioli si presenta a Firenze con una lunga lista di indisponibili. Non ci sono infatti Romagnoli, Calabria, Rebic, Leao e Mandzukic, ma torna Ibrahimovic pronto a giocare dal primo minuto. Contro la Fiorentina tra i pali ci sarà Donnarumma, mentre in difesa al centro agiranno Kjaer e Tomori, ai lati invece Dalot e Theo Hernandez. A centrocampo il compito di regia verrà affidato a Kessie e Tonali, mentre in attacco Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz, schierati sulla trequarti, supporteranno l’unica punta Ibrahimovic.

Probabile formazione Milan (4-2-3-1): Donnarumma, Dalot, Kjaer, Tomori, Hernandez, Tonali, Kessie, Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz, Ibrahimovic.