Ultimi dettagli da sistemare prima di Milan-Fiorentina, gara in programma oggi a San Siro alle ore 15:00. Stefano Pioli è pronto a riproporre l’11 che ha sconfitto la Lazio all’Olimpico. Unico dubbio rimane in mezzo al campo con il ballottaggio Brahim Diaz-Bennacer, con il primo in netto vantaggio.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, Diaz, Leao; Giroud.