La probabile formazione del Napoli: dubbi in difesa per Gattuso, Lozano in vantaggio su Politano

Il Napoli di Gennaro Gattuso oggi al Franchi giocherà per mantenersi al quarto posto davanti alla Juventus che, a una giornata dalla fine, vorrebbe dire Champions League. Facile pensare che il turnover non sarà contemplato tra le fila partenopee e c’è da aspettarsi il miglior Napoli possibile fin dal primo minuto. I dubbi per Gattuso partono dal portiere, dove un ristabilito Ospina reclama il posto da titolare sul quale sembra ancora in vantaggio Meret. In difesa, vista l’assenza di Koulibaly, la coppia centrale sarà composta da Rrahmani e Manolas. Sulla destra Di Lorenzo, mentre a sinistra Hysaj rimane in vantaggio su Mario Rui. In mediana Demme affiancherà Riuz, con Bakayoko destinato alla panchina. In attacco non sembrano esserci dubbi con il trio Lozano-Zielinski-Insigne a sostegno dell’unica punta Osimhen. Attenzione a destra all’alternativa Politano al posto del messicano.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen