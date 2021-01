La probabile formazione del Napoli: Gattuso a centrocampo schiera un giocatore nelle mire dei viola sul mercato

Per la gara contro la Fiorentina il tecnico del Napoli Rino Gattuso è costretto a fare un cambio a centrocampo a causa della positività al Covid-19 di Fabian Ruiz riscontrata nel tardo pomeriggio di ieri. Tra i pali dovrebbe essere schierato Ospina, e davanti a lui la difesa a quattro composta da Hysaj, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui. In mediana sarà Demme, accostato anche recentemente ai viola sul mercato, che sostituirà il giocatore spagnolo e a fare coppia con Bakayoko. In attacco Lozano, Zielinski e Insigne giocheranno a supporto dell’unica punta Petagna, con Mertens che potrebbe subentrare a gara in corso.

Probabile formazione Napoli (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.