La probabile formazione del Napoli: Spalletti costretto a cambiare in difesa, c’è Osimhen davanti

Ultime riflessioni per i due allenatori di Napoli e Fiorentina per studiare la formazione titolare per la gara in programma questo pomeriggio alle 15.00

Spalletti dovrà fare a meno di Anguissa squalificato e Rrahmani infortunato. Partenopei in campo con il 4-3-3 con Ospina in porta, Zanoli, Juan Jesus, Koulibaly e Mario Rui in difesa, a centrocampo il trio Zielinski, Lobotka e Fabian Ruiz. Davanti Politano e Insigne a supporto dell’unica punta Osimhen.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Zanoli, Juan Jesus, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.