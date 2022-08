La probabile formazione del Napoli: Spalletti ripropone la squadra che ha battuto il Monza. C’è Lozano con Osimhen e Kvaratskhelia

Contro la Fiorentina il Napoli proverà a continuare la propria striscia positiva, dopo aver vinto in goleada le prime due partite di campionato. Per riuscirci Spalletti si affida a Meret in porta, davanti a lui una linea composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui.

A centrocampo ci sarà Zambo Anguissa, sostenuto da Lobotka e Zielinski. Immancabili in attacco il bomber Osimhen e la sorpresa di questo inizio stagione Kvaratskhelia, con Lozano a completare il tridente offensivo.

La probabile formazione del Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Luciano Spalletti