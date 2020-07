La probabile formazione del Parma: D’Aversa a centrocampo si affida a un ex viola

Per la gara casalinga contro la Fiorentina il tecnico del Parma Roberto D’Aversa sembra intenzionato a schierare il suo miglior undici disponibile. Un 4-3-3 quindi, con l’ex portiere viola Sepe tra i pali, e a far muro davanti a lui la difesa composta da Darmian, Iacoponi, Bruno Alves e Gagliolo. A centrocampo torna Kucka dopo la squalifica, e andrà a completare la mediana con Scozzarella e un altro ex di turno, ovvero Kurtic. In attacco agirà il tridente titolare composto da Kulusevski, Cornelius, Gervinho.

Probabile formazione Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho