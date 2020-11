La probabile formazione del Parma: Liverani sceglie tanti ex viola, un recupero top in difesa per i ducali

Questa sera alle 20.45, l’ex Fiorentina Fabio Liverani sceglierà il 4-3-3, un ritorno per la sfida tra Parma e Fiorentina. Tra i pali c’è l’ex Sepe, dietro torna Alves in mezzo alla difesa con Gagliolo, Iacoponi a destra e Pezzella invece in fascia sinistra. A centrocampo torna l’ex obiettivo Grassi insieme al regista Hernani e all’altro ex Kurtic. Davanti ci sarà un trio formato da Kucka con Gervinho e il rapido Karamoh.

La probabile formazione del Parma (4-3-3): Sepe, Iacoponi, Alves, Gagliolo, Pezzella, Grassi, Hernani, Kurtic, Kucka, Karamoh, Gervinho. All.:Fabio Liverani