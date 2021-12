La probabile formazione del Sassuolo: Dionisi si affida a due obiettivi di mercato viola per provare il colpo al Franchi

Un crocevia importante per la Fiorentina quello di domani contro il Sassuolo. Alessio Dionisi si affiderà al suo undici titolare per provare il colpo al Franchi. In porta il solito Consigli, davanti a lui Toljan, Chiriches, Ferrari e Rogerio. Centrocampo a tre composto da Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique con Traorè che potrebbe indiare il posto di quest’ultimo. In attacco i due obiettivi di mmercato della Fiorentina Berardi e Scamacca insieme a Raspadori.

La probabile del formazione del Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Scamacca, Raspadori.