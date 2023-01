La probabile formazione del Torino: due assenze pesanti per Juric. La qualità di Miranchuk e Vlasic a supporto di Sanabria

Alle 20.45 il Torino arriverà al Franchi per giocarsi il primo round contro la Fiorentina, al quale seguiranno la sfida di Coppa Italia e ovviamente la gara di ritorno in campionato. Emergenza a centrocampo per Juric che deve fare a meno di Lukic, ma anche in difesa potrebbe esserci il forfeit di Schuurs che probabilmente partirà dalla panchina.

Spazio allora, davanti a Milinkovic-Savic, a una linea formata da Djidji, Buongiorno e Rodriguez. Sulle corsie esterne correranno Singo e Vojvoda, mentre il centrocampo sarà composto giocoforza da Ricci e Linetty. Miranchuk e Vlasic supporteranno con la loro qualità la prima punta Sanabria.

La probabile formazione del Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Linetty, Ricci, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. All. Ivan Juric