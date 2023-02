La probabile formazione del Torino: tanti assenti in difesa e un ballottaggio in attacco per Juric. Presente il nuovo acquisto Ilic, ma in panchina

Dopo la recente vittoria contro la Fiorentina al Franchi, il Torino tenta il colpo grosso anche in Coppa Italia. I granata cercano la seconda vittoria consecutiva in terra fiorentina, ma mister Ivan Juric deve fare i conti con qualche assenza di troppo, specialmente in difesa.

Il tecnico serbo sceglie Vanja Milinkovic-Savic in porta, mentre è spalle al muro nel reparto difensivo. Tre centrali, che saranno Schuurs, Buongiorno e Ricardo Rodriguez; Zima si è rotto il menisco e Djidji è squalificato. Sulle fasce Singo e Vojvoda, mentre a centrocampo si schierano Ricci e Linetty; troppo presto per la titolarità del nuovo arrivato Ilic. Davanti alle mezze punte Vlasic e Miranchuk, è ballottaggio tra Seck e Sanabria.

La probabile formazione del Torino (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, R. Rodriguez; Singo, S. Ricci, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Miranchuk; Seck/Sanabria. Allenatore: Ivan Juric.