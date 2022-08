La probabile formazione del Twente: c’è Van Wolfswinkel unica punta, Jans deve fare i conti con un’assenza in difesa

Per la gara casalinga contro la Fiorentina il tecnico del Twente Ron Jans sembra intenzionato a schierare la stessa formazione vista nel preliminare d’andata di Conference League a Firenze, eccezion fatta per l’indisponibile Pleguezuelo in difesa.

A difendere i pali della squadra olandese ci sarà il portiere Unnerstall, mentre la retroguardia sarà composta da Brenet, Hilgers, Propper e Smal. A centrocampo ci saranno Zerrouki e Sadilek, mentre sulla trequarti Rots, Vlap e Misidjan agiranno alle spalle dell’unica punta Van Wolfswinkel.

Probabile formazione Twente (4-2-3-1): Unnerstall; Brenet, Hilgers, Propper, Smal; Zerrouki, Sadilek; Rots, Vlap, Misidjan; Van Wolfswinkel.