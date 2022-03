La probabile formazione della Fiorentina: a destra Venuti ha subito la chance del riscatto, ancora diversi dubbi per Italiano

Si avvicina a grandi passi Fiorentina-Hellas Verona, sfida in programma al Franchi questo pomeriggio alle 15.00. Sono diversi i dubbi che accompagneranno Italiano verso la partita, con ballottaggi praticamente in ogni reparto del campo.

In porta ci dovrebbe essere ancora Terracciano, tornato dall’indisponibilità già in Coppa Italia. Il ballottaggio però rimane aperto, come detto dallo stesso Italiano.

In difesa ci sarà sicuramente Venuti a prendere il posto dell’infortunato Odriozola, mentre al centro Quarta potrebbe tornare al fianco di Milenkovic e far rifiatare Igor. Biraghi confermato a sinistra.

A centrocampo l’assente è Bonaventura, con Maleh pronto a prendere il suo posto da titolare. Torreira in regia, con Duncan e Castrovilli che si giocheranno l’ultimo posto.

Davanti il dubbio si chiama Nico Gonzalez, ancora alle prese con la febbre. Italiano potrebbe lanciare nuovamente dal primo minuto Ikoné, con Saponara sull’altra fascia. Non scontata nemmeno la scelta sulla punta: questa volta Piatek e Cabral se la giocheranno alla pari, con il brasiliano che potrebbe partire dal primo minuto.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano/Dragowski; Venuti, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Maleh, Torreira, Duncan/Castrovilli; Ikoné, Piatek/Cabral, Saponara.