La probabile formazione della Fiorentina: alla ricerca di continuità con un unico dubbio per Prandelli

Contro il Torino mister Prandelli non avrà a disposizione i due nuovi acquisti Kokorin e Malcuit, non convocati per la trasferta. Dopo la vittoria contro il Crotone probabilmente il tecnico gigliato darà continuità al suo undici tipo. Tra i pali Dragowski alla ricerca dell’ennesimo clean sheet. Confermato il terzetto difensivo con capitan Pezzella a guidare la retroguardia, così come il centrocampo, con Amrabat, Castrovilli e Bonaventura, quest’ultimo favorito su Callejon. In attacco dovrebbe rivedersi il collaudato tandem composto da Ribery e Vlahovic. Unico dubbio da sciogliere in casa viola è sugli esterni: Biraghi agirà come suo solito sull’out di sinistra, mentre a dall’altra parte Venuti e Caceres si giocano una maglia da titolare, con l’uruguagio leggermente favorito.

Probabile formazione Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres, Amrabat, Castrovilli, Bonaventura, Biraghi; Ribery, Vlahovic.