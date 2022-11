La probabile formazione della Fiorentina: ampio turnover in difesa, davanti occasione per Cabral

Ultima partita del girone di Conference League per la Fiorentina, di scena alle 16.30 sul campo del Riga. Con la qualificazione già in tasca, e solo una minima speranza di ottenere il primo posto, Vincenzo Italiano dovrebbe proporre un turnover massiccio anche in vista dell’importantissima gara di campionato contro la Sampdoria.

Spazio allora a Gollini in porta, davanti a lui una linea difensiva composta da Venuti, Igor, Ranieri e Terzic. A centrocampo partirà in cabina di regia Mandragora (vista anche la non convocazione di Amrabat), con ai suoi fianchi Barak e uno tra Maleh e Duncan. In attacco spazio a Cabral, supportato da Saponara e Ikonè.

La probabile formazione della Fiorentina (4-3-3): Gollini; Venuti, Igor, Ranieri, Terzic; Mandragora, Duncan/Maleh, Barak; Ikonè, Cabral, Saponara. All. Vincenzo Italiano.