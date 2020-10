La probabile formazione della Fiorentina: Ancora un ballottaggio in attacco? Ci sarà un altro esordio di un nuovo acquisto

Alle ore 17 di domani, la Fiorentina di Beppe Iachini farà il suo esordio in Coppa Italia, competizione che a detta di molti all’interno della società viola sarà tenuta fortemente in considerazione. Il tecnico ascolano dovrebbe mettere in pratica un parziale turn over con Terracciano che sostituirà Dragowski tra i pali e con Martinez Quarta che sicuramente sostituirà capitan Pezzella ancora acciaccato. Gli altri due componenti della difesa a 3 dovrebbero essere Milenkovic e Caceres. Nella linea a 5 di centrocampo a sinistra farà il suo esordio con la maglia della Fiorentina Antonio Barreca mentra la corsia di destra dovrebbe essere presidiata dal fiorentino Venuti. In mezzo tornerà Pulgar con Bonavantura ed Amrabat che dovrebbero agire ai suoi lati. In avanti Kouame potrebbe partire titolare con Vlahovic e Cutrone e giocarsi l’altro posto nell’attacco viola.

La probabile formazione della Fiorentina: Terracciano; Caceres, Martinez Quarta, Milenkovic; Venuti, Pulgar, Amrabat, Bonaventura, Barreca; Kouame, Vlahovic (Cutrone).