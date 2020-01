La probabile formazione della Fiorentina: Benassi torna ad essere un titolarissimo, l’attacco dall’inizio non cambia

Il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini sembra avere le idee chiare per l’importante gara di campionato contro la SPAL. Si va infatti verso la riproposizione dello stesso undici che ha giocato a Bologna. Un 3-5-2 quindi, con Dragowski in porta, linea difensiva a tre composta da Milenkovic, Pezzella e Caceres. A centrocampo sulle corsie agiranno Lirola e Dalbert, mentre nel mezzo ci sarà ancora Benassi e non Badelj a completare il terzetto con Pulgar e Castrovilli. In attacco pronto di nuovo il duo composto da Chiesa e Vlahovic, con il nuovo acquisto Cutrone pronto a subentrare a gara in corso.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic.