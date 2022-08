La probabile formazione della Fiorentina: Bonaventura pronto a tornare dall’inizio. Dubbi sugli esterni per Italiano

Dopo l’esordio in Conference League, per la Fiorentina di Vincenzo Italiano c’è l’Empoli nella prima gara esterna di questa stagione. Il tecnico viola studia le pedine da far scendere in campo dal primo minuto, con qualcuno ancora non al meglio dopo i primi acciacchi fisici. In porta dovrebbe tornare Gollini dopo il turno di coppa di Terracciano. In difesa al fianco di Milenkovic c’è il ballottaggio Quarta-Nastasic con Igor ancora ai box. L’argentino è in vantaggio. Ancora Biraghi sulla sinistra. Dodo e Venuti ancora in lotta per la maglia da titolare a destra. A centrocampo torna titolare Bonaventura dopo lo stop contro il Twente, con Mandragora che potrebbe far respirare Amrabat in regia. Duncan in vantaggio per l’altro posto sulle mezzali. Dubbi davanti, con Nico Gonzalez e Saponara in vantaggio sugli altri. Da tenere d’occhio però anche Kouame. Jovic in vantaggio su Cabral.

La probabile formazione della Fiorentina (4-3-3): Gollini, Dodo, Milenkovic, Quarta, Biraghi, Duncan, Mandragora, Bonaventura, Nico Gonzalez, Jovic, Saponara.