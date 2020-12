La probabile formazione della Fiorentina: Bonaventura pronto per una maglia dal 1′, per il ruolo di terzino destro il principale candidato è ancora Caceres. In attacco conferma per Vlahovic

Per la gara in casa dell’Atalanta il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli sembra intenzionato a schierare lo stesso undici iniziale visto anche all’ultima gara contro il Genoa tranne che per un’eccezione. Castrovilli infatti, seppur recuperato ma non ancora al top della condizione dopo la botta accusata contro i rossoblù, potrebbe andare in panchina per fare spazio a Bonaventura, ex di turno della gara. In porta ci sarà Dragowski, con Milenkovic e Pezzella al centro della difesa: a destra dal 1′ dovrebbe esserci ancora Caceres e non Lirola, mentre a sinistra confermato Biraghi. A centrocampo con Bonaventura agiranno Amrabat e Pulgar, mentre il tridente d’attacco sarà quello visto nelle ultime gare e composto da Callejon, Ribery e Vlahovic al centro.

Probabile formazione Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Amrabat, Pulgar, Bonaventura; Callejon, Vlahovic, Ribery.