La probabile formazione della Fiorentina: Callejon e Ribery per un tridente di qualità con Vlahovic. Pezzella c’è, Caceres ancora sulla fascia destra

Per la gara allo stadio ‘Diego Armando Maradona’ contro il Napoli il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli recupera due pedine fondamentali per la sua squadra, ovvero Pezzella in difesa e Ribery in attacco. La squadra viola dovrebbe quindi schierarsi con Dragowski in porta, con la difesa a tre composta da Milenkovic, Pezzella, e Igor. Sulle corsie esterne a centrocampo si potrebbe rivedere ancora Caceres a destra, mentre a sinistra confermato Biraghi. Nel mezzo agiranno Amrabat e Castrovilli, con quest’ultimo in ballottaggio con Pulgar. In attacco la tentazione del tecnico gigliato è quella di schierare sia Ribery che Callejon, il quale sfiderà per la prima volta da ex i partenopei, a supporto dell’unica punta Vlahovic.

Probabile formazione Fiorentina (3-4-2-1): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Callejon, Ribery, Vlahovic.