La probabile formazione della Fiorentina: Castrovilli ancora fuori, in panchina c’è Kokorin

La Fiorentina è davanti ad un importante match in chiave salvezza. I viola ospitano, questa sera alle 20.45, la Lazio di Inzaghi in piena corsa europea. Iachini potrebbe scegliere Dragowski tra i pali, linea difensiva a tre con Milenkovic-Pezzella-Caceres, nei cinque di centrocampo larghi Biraghi e Venuti con Pulgar a guidare la regia e a supporto Bonaventura e Amrabat. Davanti Vlahovic e Ribery. Resta quindi fuori ancora Castrovilli, mentre in panchina torna Kokorin.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Venuti, Amrabat, Pulgar, Bonaventura, Biraghi, Vlahovic, Ribery