La probabile formazione della Fiorentina: c’è “il Mago”, fuori Callejon, la prima di Quarta

La Fiorentina scenderà in campo domani alle 18.00 contro la Roma di Fonseca. Mister Iachini, sebbene alcune defezioni, lascia il solito 3-5-2. In porta Dragowski con davanti il duo Milenkovic-Caceres confermato al quale si aggiunge anche Martinez Quarta alla prima da titolare in campionato. Il centrocampo resta con Lirola-Biraghi larghi e Castrovilli-Amrabat-Bonaventura al centro. Davanti la coppia Ribery-Kouame.

La Probabile Formazione della Fiorentina (3-5-2): Dragowski, Quarta-Milenkovic-Caceres-Lirola-Castrovilli-Amrabat-Bonaventura-Biraghi-Ribery-Kouame