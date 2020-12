La probabile formazione della Fiorentina: c’è un ballottaggio in difesa. Si rivede Biraghi

Non è stato un 2020 positivo per la Fiorentina, che terminerà l’anno con la trasferta di Torino contro la Juventus. Una partita che si prospetta davvero difficile per gli uomini di Cesare Prandelli, reduci dal doppio pareggio contro Sassuolo e Hellas Verona che, se non altro, ha riportato un po’ di morale nell’ambiente gigliato.

Sono pochi i dubbi di formazione per il tecnico viola, che ha tutta l’intenzione di confermare il 3-4-2-1 visto sabato contro gli scaligeri. Tra i pali Dragowski, davanti a lui sono certi di una maglia da titolare Pezzella e Milenkovic: per il terzo posto è aperto il ballottaggio tra Caceres e Igor, con il primo in leggero vantaggio. Sulla destra viaggia verso la conferma Venuti, con Lirola che non riesce a trovare spazio neppure con Prandelli. A sinistra, invece, dovrebbe tornare dal 1’ Biraghi con Barreca in panchina. In mediana conferme per Amrabat e Castrovilli, mentre Bonaventura affiancherà Ribery dietro a Vlahovic. Se Prandelli dovesse dare una chance a Pulgar, l’ex Milan sarebbe destinato alla panchina con Castrovilli dirottato sulla trequarti. Ancora panchina per Callejon, che potrà risultare un’arma utile a partita in corso assieme a Kouame. Out per lombalgia Patrick Cutrone, l’unico indisponibile della Fiorentina questa sera.

FIORENTINA (3-4-2-1): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Bonaventura, Ribery; Vlahovic.