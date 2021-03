La probabile formazione della Fiorentina: confermato il pacchetto difensivo, fiducia a Malcuit. Si rivede dal primo minuto Amrabat

Alle 20.45 la Fiorentina scenderà in campo contro la Roma nel match valido per la 25esima giornata di Serie A. La sconfitta contro l’Udinese ha costretto la squadra viola a fare di nuovo i conti con i mostri della zona retrocessione, ragion per cui strappare un buon risultato alla formazione di Fonseca sarebbe molto importante.

Per questa delicata sfida Prandelli dovrebbe confermare il comparto difensivo visto a Udine con Milenkovic, Pezzella e Martinez Quarta davanti a Dragowski. Sulla destra spazio ancora a Malcuit che aveva fatto intravedere qualcosa di buono, mentre sul versante opposto agirà il solito Biraghi.

Il centrocampo ritrova invece Amrabat, che dovrebbe essere affiancato da Pulgar e Castrovilli. Davanti tutto fa presuppore alla riconferma del tandem Ribery–Vlahovic, con i soliti Eysseric e Kokorin pronti a subentrare. Chissà se dopo le apparizioni con Inter e Udinese, il minutaggio del russo aumenterà a partita in corso contro la Roma.

La probabile formazione della Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Malcuit, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic. All. Cesare Prandelli