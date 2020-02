La probabile formazione della Fiorentina: Cutrone e Chiesa guidano l’attacco, pronto l’esordio di Igor

Per l’importante in casa della Juventus il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini dovrà fare a meno di tre importanti pedine, ovvero Milenkovic e Caceres assenti per squalifica, e Castrovilli ancora indisponibile. In porta ci sarà comunque Dragowski e davanti a lui un’inedita difesa a tre composta da Ceccherini, Pezzella e il debuttante Igor appena arrivato dalla SPAL. Sulle corsia sinistra a centrocampo tornerà ad agire Dalbert, sulla destra presente Lirola. In mediana verrà riproposto il terzetto visto a Milano contro l’Inter in Coppa Italia formato da Benassi, Pulgar e Badelj. In attacco agirà il duo offensivo Chiesa-Cutrone, mentre Vlahovic partirà dalla panchina per subentrare poi a gara in corso.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Ceccherini, Pezzella, Igor; Lirola, Benassi, Pulgar, Badelj, Dalbert; Chiesa, Cutrone.