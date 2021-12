La probabile formazione della Fiorentina: dietro torna Milenkovic, in attacco ballottaggi ancora aperti sugli esterni

Domani il lunch match del Dall’Ara tra Bologna e Fiorentina con il calcio d’inizio fissato alle 12,30. Italiano per affrontare i rossoblù deve ancora fare a meno di Dragowski tra i pali, ancora una volta titolare Terracciano. In difesa dovrebbe tornare la coppia Milenkovic-Quarta al centro, ma occhio all’inserimento di Igor. Ai loro lati il solito Biraghi a sinistra e Odriozola sulla destra. Trio di centrocampo confermato con Torreira in regia (Pulgar torna tra i convocati ma partirà dalla panchina), Bonaventura-Duncan accanto all’uruguaiano. Davanti il solito Dusan Vlahovic con al suo fianco il (probabile) ritorno dal primo minuto di Nico Gonzalez. Ballottaggio ancora aperto con Callejon (uno dei due subentrerà con tutta probabilità all’altro). Dubbio per Italiano sulla sinistra: Saponara o Sottil? Il primo sembra in vantaggio.

Fiorentina(4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Vlahovic, Saponara.