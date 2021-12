La probabile formazione della Fiorentina: dopo il turnover Italiano torna alla formazione tipo, un dubbio a centrocampo

Si avvicina sempre di più la sfida tra Fiorentina e Sassuolo, lunch match della diciottesima giornata di Serie A. Dopo il grande turnover messo in campo in Coppa Italia contro il Benevento, Vincenzo Italiano tornerà ad affidarsi ai suoi titolari, a partire dal portiere. Tra i pali tornerà infatti Pietro Terracciano. Difesa tipo con Odriozola sulla destra, Milenkovic e Quarta centrali, Biraghi sulla sinistra. A centrocampo torna in regia Torreira, con Bonaventura e Duncan in vantaggio sugli altri per una maglia da titolare (con Maleh che però potrebbe insidiare uno dei due posti). In attacco, al fianco del solito Vlahovic, sicuro del posto Nico Gonzalez, mentre per l’ultimo posto disponibile Callejon sembra il favorito.

La probabile formazione della Fiorentina (4-3-3): Terracciano, Odriozola, Milenkovic, Quarta, Biraghi, Bonaventura, Torreira, Duncan, Callejon, Vlahovic, Gonzalez.