La probabile formazione della Fiorentina: due dubbi in difesa per Italiano. Scelte obbligate in mezzo al campo. Tra Piatek e Cabral…

Si avvicina la partita di questo pomeriggio tra Salernitana e Fiorentina in programma all’Arechi alle 12:30. Italiano studia le mosse per agganciare la quarta vittoria consecutiva in Serie A. In porta torna Terracciano, dopo la parentesi non felice di Dragowski in Coppa Italia. In difesa rimangono ancora due i dubbi: uno riguarda Odriozola, che dovrebbe tornare titolare dopo lo stop per infortunio, l’altro riguarda il recupero di Milenkovic. Se non ce la dovessero fare, al loro posto Venuti e Quarta. A completare la difesa Igor e Biraghi. Scelte obbligate a centrocampo con Amrabat in regia, Maleh e Duncan mezzali. Davanti ci sarà Nico Gonzalez con Piatek in vantaggio su Cabral per il posto da titolare. Ballottaggio sull’altra fascia, con Ikoné in vantaggio su Sottil.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic (Quarta), Igor, Biraghi; Duncan, Amrabat, Maleh; Nico Gonzalez, Piatek, Ikoné.