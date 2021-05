La probabile formazione della Fiorentina: due novità su tutte rispetto a Cagliari, rientra anche Castrovilli in mezzo al campo

Con la salvezza matematica in tasca, la Fiorentina affronterà domani il Napoli di Gennaro Gattuso, ancora invischiato nella lotta per un posto in Champions League. La formazione gigliata avrà una novità su tutte: Terracciano partirà dal primo minuto in porta al posto dell’acciaccato Dragowski. Rispetto all’undici titolare visto a Cagliari un altro cambio è in attacco, dove accanto all’irremovibile Vlahovic tornerà Ribery, al posto di un Kouame troppo poco convincente. In difesa confermati Pezzella e Milenkovic, che dovrebbero essere affiancati da Caceres o Igor (l’uruguaiano sembra in vantaggio). A destra torna Venuti dal primo minuto, con a sinistra il solito Biraghi. Altro dubbio per Iachini è in mezzo al campo, quasi certamente Castrovilli si riprenderà il posto da mezzala dal primo minuto insieme a Bonaventura. In regia ancora Pulgar, con Amrabat che dovrebbe partire dalla panchina.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Biraghi, Castrovilli, Pulgar, Bonaventura, Venuti, Ribery, Vlahovic